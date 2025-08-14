Новини
Карта показва местата с режим на водата в България 
Автор: Елиза Дечева 14:12Коментари (0)11
©
Meteo Balkans сподели подробности за това къде в България има режим на водата, а за да онагледят по-добре цялата ситуация, публикуваха карта със засегнатите райони. 

Миналия месец регионалният министър Иван Иванов заяви в ефира на btv, че над 10 града и 183 села на с нарушено водоподаване, а засегнатите са близо 162 000 души. 

"Разпоредил съм проверки във всички тези населени места. Само тази година и в следващите 2-3 години ще бъдат инвестирани около 2 милиарда средства, които ще дойдат от държавата и от Европейския съюз, но няма инженерен способ, с който да може да се реагира в рамките на ден-два-три или няколко месеца“, обясни регионалният министър. 

Днес от "ВИК" АД – Ловеч съобщиха, че в списъка със засегнатите места се включва и поредното населено място в Ловешко.

