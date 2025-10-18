Сподели close
Самокатастрофирал автомобил затруднява движението по път Голец - Български извор в района на Микре. Движението се осъществява двупосочно в едната лента.  

Към този момент няма данни за тежко пострадали. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".