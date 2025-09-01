Катастрофа на АМ "Тракия" предизвика страшни задръствания

© архив На АМ "Тракия" между Белозем и бензиностанцията до село Плодовитово има 2 огромни задръствания, посока Бургас. Това съобщават пътуващи.



"И продължават да се нанизват коли в задръстването. Може да се слезе на Белозем по стария път посока Чирпан и после да се качите на магистралата при Плодовитово или на възел Чирпан", съветват те.



"Не тръгвайте по Тракия в посока към морето! Има катастрофа малко след Пловдив в посока Бургас на разклона за Първомай! Има обърната кола по таван и се образува голяма тапа!", казват още те.