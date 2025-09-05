© Фокус виж галерията За катастрофа станала в първите километри от АМ "Тракия", съобщи репортер на "Фокус". Два автомобила са се ударили.



След това движението се отпушва и трафикът вече е нормален.



По-рано ви съобщихме, че на изхода на столицата движението е интензивно и автомобилите се движат много бавно. Днес доста хора напускат града заради празниците, а инцидента също така допринася за задръстването.



Шофирайте внимателно.