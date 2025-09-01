ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофа с ТИР затвори участък от АМ "Хемус" рано тази сутрин
Временно е ограничено движението по АМ "Хемус" в посока София при км 401, поради ПТП.
Въведен е обходен маршрут: п.в Суворово - път I-2 - Девня и се връщат обратно на АМ Хемус.
