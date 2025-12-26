Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево
По първоначални данни, става дума за челен сблъсък между два леки автомобила. Сигналът за катастрофата е постъпил около 15:35 часа.
От Областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за ФОКУС, че има загинал вследствие на удара, а пътят е затворен.
Припомняме, че по-рано днес от Агенция "Пътна инфраструктура" предупредиха за опасна пътна обстановка в някои райони - заледена и мокра пътна настилка, както и мъгла.
ФОКУС апелира да шофирате внимателно и съобразено с метеорологичните условия!
