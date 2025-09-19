Катастрофа затруднява движение по АМ "Тракия"

© илюстративна снимка Временно движението при км 209 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента поради ПТП.



Ограничено е преминаването по изпреварващата и достъпът да аварийната лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на пътна полиция.