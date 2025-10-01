ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Втора проба потвърди наркотици
"Контролната експертиза бе извършена във Варна по искане на защитата.
Разследването е на финалната права, като вече е готова и автотехническата експертиза. Прокуратата и следствието свършиха своята работа, ред на съда.
При инцидента загина майката Христина, а най-тежко пострада нейният 4-годишен син Марти", пише още той.
"След дълго лечение в "Пирогов“, детето е изписано, но предстои труден и продължителен процес на възстановяване. В момента Марти се учи отново да говори и все още не може да се храни самостоятелно", пипомня Попов.
