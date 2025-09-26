Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Катерина Иванова: Ендометриозата засяга 1 от 9 или 10 жени в света, но не е позната на обществото
Автор: Цоня Събчева 13:21Коментари (0)0
©
Ендометриозата засяга 1 от 9 или 10 жени в света, но не е позната на обществото. Много често отнема дълго време заболяването да бъде диагностицирано. Това каза Катерина Иванова от фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве“ в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус". 

Ендометриозата представлява състояние, при което тъкан, подобна на лигавицата на матката, се разпространява в други части на женското тяло, като може да засегне яйчниците, фалопиевите тръби, но и други органи извън репродуктивната система, като червата и стомаха например, обясни Иванова.

Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве" работи за подкрепа на жените, страдащи от ендометриоза. "Нормално е една жена да изпитва лек дискомфорт по време на менструация, но не и болки, които я спират от училище, от работа, от нормален живот. За нас е важно обществото да разбере, че жените, които изпитват силни менструални болки, имат нужда от подкрепа и повече емпатия", заяви тя.

Често състоянията, свързани с женското здраве, са много неглижирани, отбеляза Катерина Иванова. "Искаме жените да могат спокойно да споделят и да не се притесняват, да не изпитват срам, да не бъдат осъждани за това, че изпитват болка. Нашето участие във фестивала "Демократична мозайка“ е свързано с нещо, което за пръв път се случва в България – симулация на менструални болки и спазми. С помощта на електроди, поставени на коремната област, и слабо електричество човекът, който се подлага на симулацията, може да изпита какво се случва в тялото на жената по време на менструалния цикъл. Контролирано всеки може да избере в каква степен да изпита болка“, обясни тя.

Фестивалът "Демократична мозайка“ ще се проведе на 26 и 27 септември на площад "Славейков“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
17:22 / 25.09.2025
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
16:19 / 24.09.2025
Подменят стоманобетонните панели в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе
Подменят стоманобетонните панели в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе
15:07 / 24.09.2025
Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
17:27 / 24.09.2025
Левон Хампарцумян: В обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния
Левон Хампарцумян: В обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния
09:46 / 24.09.2025
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
09:43 / 24.09.2025
Актуални теми
Водна криза
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина при тежка катастрофа в Лясковец
План за възстановяване и устойчивост на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: