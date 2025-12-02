Катето Евро сподели емоционален кадър в инстаграм заедно със своята добра приятелка и колежна Марта Вачкова. Снимката показва тях двете, докато са били на протести на пловшада. Поводът са този сантиментален спомен са сегашните птотести от псоледните дни, които обхванаха страната."Мартина Вачкова и аз остаряхме по площадите. Сега там са нашите деца. Дано те успеят!" - сподели Катето актрисата под видеото, в което звучи песента "Моят свят" на Кирил Маричков.Стоитици харесвания и коментари веднага се появиха под видеото.