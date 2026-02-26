Катето Евро: Платих сметка за ток - 382 евро, а живея сама и имам фотоволтаици
"Аз съм една от потърпевшите от скъпия ток за месеца от 16.01 до 17.02.2026 г. За един месец сметката ми за ток е 382 евро. Това са към 400 евро, или 800 лева за жена, която живее сама вкъщи и има на покрива на къщата си 22 фотоволтаика, които произвеждат ток", казва актрисата във видео в социалните мрежи. Тя се пита "защо не се каже, че се увеличава токът".
"Фотоволтаиците ми в момента, при горе-долу слънчево време, са произвели 5,2 киловатчаса. Аз имам термопомпа, която е 4 киловатчаса. Тоест, аз произвеждам повече ток, отколкото харчи термопомпата. Питането ми е, защо така се получава, "Електрохолд"? Защо плащаме такива страхотни пари? Нито съм променяла нещо, нито съм слагала нови електроуреди. От 4 г. имам фотоволтаици на покрива и нищо не съм променила. Максимумът, който съм плащала за най-студените месеци – например навън е било -10 градуса в Кокаляне, съм плащала максимум 400-420 лв. И миналия месец платих много – 600 лева, а сега 800. Как стават така тези работи?", пита Катерина Евро.
Актрисата е категорична, че ще подаде жалба
"Аз ще се оправя, защото все още работя. Но възрастните хора, които имат пенсии по 250 евро, как живеят въобще!? Те мръзнат!", казва Катето Евро
По-рано Комисията за защита на потребителите започна проверки в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната заради множеството жалби и сигнали на потребители за повишени размери на дължими суми по януарските фактури за ток. По думите на шефа на КЗП Александър Колячев жалбите и сигналите само за януари са над 600.
