Катинчарова за изборите в Пазарджик: България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата
Това заяви в кулоарите на НС депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова като обвини управляващите формации в задкулисни уговорки.
"Между политическите сили, които съставляват "партията на мафията“, текат нови уговорки", допълни тя и допълни:
"България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата, изборите в Пазарджик ясно показват това".
Тя обвини и ОИК – Пазарджик в неадекватно поведение, което подкопава авторитета на демокрацията.
"Величие“ е против ротацията на председателя на Народното събрание, това е част от договорките между управляващите партии", каза Катинчарова за предложението на ИТН и ГЕРБ председателят на НС да се избира на ротационен принцип.
