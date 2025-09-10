"Кауфланд", "Билла", "Лидл" и други големи вериги с позиция за цените на основните стоки

© Сдружението за модерна търговия (СМТ) излезе със становище относно публикуваните от Комисията за защита на потребителите (КЗП) указания по чл. 55б, ал. 7 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). Според организацията в тях има редица неясноти и допълнителни изисквания, които надхвърлят предвиденото в закона и създават излишна административна тежест за търговците.



СМТ отбелязва, че ЗВЕРБ не предвижда задължение за търговците на дребно с оборот над 10 млн. лв. да изпращат данни за цените ежедневно до КЗП. Законът изисква единствено публикуване на ценовата информация на интернет страниците на търговците в машинночетим формат. Затова според сдружението КЗП следва сама да извлича данни от тези сайтове, вместо да натоварва бизнеса с нови технически изисквания.



Организацията обръща внимание и на неясната формулировка в списъка със стоки от голямата потребителска кошница. Употребата на думата "за“ в някои наименования на продукти води до двусмислие дали цените трябва да се предоставят за всички разфасовки или само за конкретна. СМТ настоява за по-прецизна редакция, за да се осигури еднозначно прилагане на изискванията.



Според становището, двете алинеи визират едно и също задължение. Настояването е списъкът, който се публикува, да обединява изискванията по ал. 1 и ал. 5, вместо да се дублират сходни данни в два отделни документа.



СМТ изразява притеснение, че не е ясно дали публикуваните в началото на деня цени фиксират стойностите за целия ден. Според търговците трябва да бъде позволено да се намаляват цени на продукти с наближаващ срок на годност, тъй като това е социално и екологично полезна практика, която потребителите очакват.



Друга проблемна точка са промоционалните кампании. В указанията липсва яснота как да се третира цената при отстъпки като "втори продукт на половин цена“. СМТ подчертава, че трябва да се изработи по-прецизна дефиниция или подобни хипотези да се изключат от задължението за подаване на информация, за да се избегнат грешки и объркване сред потребителите.



Сдружението за модерна търговия предлага КЗП да преразгледа указанията си и да ги съобрази стриктно с изискванията на ЗВЕРБ. Това би гарантирало спазване на принципа на законност, намаляване на административната тежест и по-голяма яснота за бизнеса и потребителите.



Според официалната страница на СМТ, организацията обединява 13 търговски вериги в България, сред които се посочват следните членове:



Билла България ЕООД; Дайхман търговия с обувки ЕООД; DM България ЕООД; Доверие – Брико АД; Кауфланд България ЕООД и Ко КД; Лидл България ЕООД и Ко КД; Хаус Маркет България ЕАД; Софармаси ЕООД; eBag.bg; БГК АД; Технополис България ЕАД; Shell България (асоцииран член)