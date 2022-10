Kaufland: При нас е по-добре, отколкото на много места в Европа

© Ruse24.bg Kaufland България ще вземе участие в първото издание на Bulgaria Wants You в чужбина, което ще се състои на 9 октомври (неделя) в Мюнхен, Германия. Целта на инициативата е да привлече българи, които живеят извън страната, като им предлага възможности за работа и кариерно развитие у нас.



"Като една от най-големите компании у нас, Kaufland България предлага атрактивни условия на труд и мотивиращи възможности за кариерно развитие. В нашата компания има много българи, които са решили да се върнат обратно в страната ни, именно защото са избрали Kaufland за свой работодател. Условията, които ние предлагаме, са абсолютно конкурентни на тези в Европа, като даже бих казал, че в България в момента има по-голямо поле на изява, отколкото в много големи компании в Европа - с повече възможности за креативност и иновативност“. Това коментира във видеообръщение към българите в чужбина изпълнителният директор на Kaufland България – Иван Чернев.



Kaufland подкрепя инициативата Bulgaria Wants You от самото й създаване през 2020 г. В предстоящото събитие на платформата специално участие в лекторския панел ще вземе Милена Караилиева, директор "Човешки ресурси“ в Kaufland България. Неин събеседник ще бъде Георги Първанов, управляващ директор СTeam Bulgaria, с когото ще обсъдят развитието на пазара на труда в България. Темата на дискусията е "На България ли й трябват хора, или на хората им трябва България?“, а водещи ще са Иван и Андрей.



Освен чрез участието на Милена Караилиева, Kaufland България ще се представи във форума и чрез щанд, където участниците ще могат да се запознаят с професионалните възможности за развитие в компанията.



Предстоящото събитие ще даде възможност на представителите на българската общност в Германия да се срещнат с популярни и успели българи, които ще разказват своите трудности по пътя към успеха. Сред тях са президентът Росен Плевнелиев, журналистът Георги Тошев, продуцентът Магърдич Халваджиян и музикантката Люси Дяковска. Събитието е напълно безплатно, а всеки, който иска да присъства, трябва да се регистрира на https://bulgariawantsyou.com/events.