Около 60 000 ще бъдат подадените заявления за тази компенсация за 20 евро за цените на горивата. Ще бъдат преведени по сметките на първоимащите. До средата на април ще бъдат изплатени сумите за месец март. Това обясни министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред NOVA.

Той коментира и случая със спасеното 3-годишно детенце от терасата на 8-ия етаж в Ямбол. "Благодаря на органите на реда в Ямбол, които спасиха детето. Мерки, които са предприети да настанят децата в приемни семейства. Проблемът е, че са настанени в две отделни семейства, но на следващия ден в залата е решено да бъдат при близки и познати, ако е възможно. Има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца заедно. Още в началото на тази седмица е да бъде решено", каза още министърът.

По думите му ситуацията в семейството е изключително сериозна. "Да оставиш децата безпризорни, означава, че усилията на родителите нямат нищо общо с грижите. Стигнали сме до критична ситуация. Досега това семейство не е било във фокуса на институциите", обясни още Хасан Адемов.