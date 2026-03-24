Керемедчиев: Основната цел ще бъде икономическо задушаване на Иран
"Типично е за Тръмп да има залитания в крайности. В момента са спрени ударите срещу електропреносната мрежа на Иран, но не и по другите военни обекти. Нападенията от САЩ и Израел продължават, Иран отговаря с ракети към Израел", заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.
Той изтъкна, че 90% от електричеството в Иран идва от газови централи и ако те бъдат ударени, това ще доведе до колапс в иранската икономика.
Основната цел ще бъде икономическо задушаване на Иран, на мнение е Керемедчиев.
"Това ще доведе до сериозна ескалация на ответния удар на Иран. Техните възможности за удари продължават да бъдат големи. Много е вероятно да пострадат държавите в Персийския залив", предупреди гостът на Bulgaria ON AIR.
По думите му в Иран текат процеси за определяне на зони за влияние. Моджтаба Хаменей досега не се е появявал, не е ясно какво е неговото състояние. Това води до показване на слабост от самия режим, обясни Керемедчиев.
Той смята, че по всяка вероятност има започнати преговори между Иран и Турция с посредничеството на Пакистан и Турция.
"Ако се удари газовата и електроразпределителна система на Иран и Иран отговори с удар по обезсоляване на водата, може да доведе до включване на държавите от Персийския залив в ударите", посочи Керемедчиев и добави, че Саудитска Арабия е в пълното си право да поиска Пакистан да се включи в защита на държавата.
"Иранският режим ще се защитава до последна капка кръв. В Иран има между 7 и 10% фанатизирани последователи на ученията на аятолах Хаменей. Това са 9-10 млн. иранци - радикални поддръжници на режима", заяви експертът.
Според него Ормузкият проток няма да бъде отворен, а това е самоубийствен акт на Иран.
"Иран може да нанесе мащабни удари върху енергийната инфраструктура на държавите от Персийския залив. Въздушното пространство ще бъде затворено, може да се стигне до цивилни жертви", каза Керемедчиев.
"САЩ искат да се концентрират върху унищожаване на възможностите на Иран да прави нападения от брега. Искат помощ от кораби, които да ескортират търговските кораби. Трябва да има военна техника, която да обхваща ракетите", допълни той.
Кемердчиев отбеляза, че САЩ в момента дислоцират три десантни кораба.
"Преминават в стратегията тип "Куба". Но Иран, за разлика от Куба, ще се съпротивлява до смърт", заяви той.
Според Кемердчиев берем голям срам от действията на държавата относно решението за Съвета за мир. Подписът на Желязков е без стойност, докато документът не бъде ратифициран от Народното събрание, поясни бившият заместник-министър на външните работи.
