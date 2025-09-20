Новини
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Автомагистрала "Струма" е блокирана заради катастрофа. Това съобщават очевидци в социалните мрежи.

Тапата започва от кръговото кръстовище за Банкя, посока Перник.

Шофирайте внимателно!

