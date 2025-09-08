© Facebook За километрични задръствания съобщават очевидци в социалните мрежи. Потребител информира във Facebook, че на входа за град Кърджали колоните от автомобили достигат над 5 км.



Това не е изненадващо предвид, че днес е последният почивен ден и много хора са решили да се възползват от него.



"Фокус" припомня, че главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" - ГДНП заяви, че е създадена много сериозна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР.



Според него към обяд и следобедните часове движението ще се натовари значително.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.