Кирил Добрев: Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и сега ще си го получи
"Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и сега ще си го получи. Тогава имаше политици с мъжество и характер. Тогава управляващи и опозиция да седнат да си говорят не беше нещо ненормално, защото ставаше въпрос за България", каза още той.
"Днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те до вчера искаха да участват, предлагаха министри и искаха постове. Това няма да стане. Денков трябва да излезе и да каже на всички хора какво предстои", добави Добрев.
"Що се отнася до моята партия – аз чувам гласа и на по-възрастните, и на по-младите", заяви той.
