ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
Той беше категоричен, че случаят се използва за политически цели и за подгряване на обществото във връзка с внесения вот на недоверие срещу кабинета "Желязков“. Политикът определи мотивите към него на "сводка от Google на тема обществени поръчки и МВР“.
"Това, което видяхме от записа е една кола, която се движи с голяма скорост в междублоково пространство. В колата има трима или четирима младежи, обикновено взели колата от родител, които смятат, че са безсмъртни. Образно това може да са същите младежи, които преди 2 седмици се врязаха в автобус и убиха лекар“, каза Добрев пред bTV.
Той даде пример и със случая в Разград, където млад шофьор се вряза в кафене и уби трима. "Като родител съм изпадал в такива ситуации и друг път и много ми се е искало просто да им взема ключовете и да ги спра от движение. Тези факти са безспорни. Никакво значение няма дали са разпилени доматите и дали им е направил забележка. Няма да толерирам насилието и безнаказаността“, допълни политикът.
Според него "държавността се руши“, когато се нападат институциите. По думите му, когато има полицейско насилие – осъждаме МВР и искаме оставка на министър. При насилие над служител на МВР – пак се иска министерска оставка.
Политикът коментира, че БСП е загубила близо 80% от електората си през последните няколко години, а той лично се опитва да налага нови лица в българската политика. По думите му той е спокоен за бъдещето на левицата.
"Не бих казал, че БСП е "Ново начало“. Дадохме шанс на много нови хора, БСП е предвидима политическа сила, която участва в това правителство, именно за да има някаква нормалност. За първи път тази година ще имаме нормална бюджетна процедура“, посочи Добрев.
Добрев беше категоричен, че БСП ще има собствен кандидат за президент. Скоро започват вътрешните процедури в левицата по избор на номинации и даде пример с Илияна Йотова, Крум Зарков и Янаки Стоилов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 52
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пореден тото милионер в България
22:41 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: