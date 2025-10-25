Председателят на Комисията по транспорт и съобщения Кирил Добрев участва в Националната среща на превозвачите в България, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и представители на транспортния сектор.В изказването си Добрев подчерта ключовата роля на автомобилния транспорт за българската икономика. Той посочи, че автомобилният транспорт заедно със съпътстващите дейности – логистика, спедиция, ремонт, застраховане и поддръжка – формира около 17% от Брутния вътрешен продукт на страната, което означава, че всеки шести лев, изработен в България, преминава през сектора на транспорта и логистиката. Добрев отбеляза, че в него са заети над 220 000 души, а зад тези числа стоят "семейства, общности и региони, които живеят благодарение на труда на хората от бранша“.Той обяви, че Комисията по транспорт предстои да разгледа новите промени в Закона за автомобилните превози, които са част от пакета "Мобилност I“ на Европейския съюз. Добрев подчерта, че целта е европейските изисквания да бъдат въведени така, че да се защитят правата на водачите, без да се подкопава конкурентоспособността на българските превозвачи."Изискването камионите да се връщат на всеки осем седмици е икономически и екологично неразумно. То ще доведе до повече празни курсове, излишни емисии и финансови загуби. Социалната справедливост не се постига чрез фалити, а чрез честна конкуренция и равни условия“, заяви Добрев.Той припомни, че Европейската комисия вече е завела дело срещу България за непълно транспониране на правилата за командироване на шофьорите и обяви, че ще инициира създаване на работна група с участието на Министерствата на финансите, транспорта, труда и социалната политика, както и на представители на бранша. Целта е да се изработи подзаконов акт, който да гарантира ясни, изпълними и балансирани механизми, без излишна административна тежест.Добрев акцентира и върху необходимостта от единен орган за контрол на пътната безопасност, който да обедини усилията на МВР, Агенция "Пътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“."Днес контролните функции са разпокъсани между различни институции. Единният орган ще позволи цялостен подход, ясни отговорности и по-голяма ефективност“, посочи той.Председателят на транспортната комисия припомни, че през юли е приет новият Закон за движение по пътищата, който въвежда промени, засягащи тежкотоварните превози. В заключение Добрев подчерта необходимостта от партньорство и диалог между държавата и бизнеса:"Само заедно – институции, парламент и бранш – можем да изградим предвидима регулаторна среда. Законите трябва да се правят с вас, а не върху вас.“Кирил Добрев допълни, че транспортът е един от малкото сектори, в които България е конкурентна в рамките на Европейския съюз, и държавата трябва да насърчава неговото развитие чрез подкрепа за подмяна на автопарка, достъп до зелено финансиране и по-справедливи такси.