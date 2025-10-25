ЗАРЕЖДАНЕ...
Кирил Добрев: Транспонирането на пакета "Мобилност I" трябва да е балансирано и в интерес на българския бизнес
© БСП
В изказването си Добрев подчерта ключовата роля на автомобилния транспорт за българската икономика. Той посочи, че автомобилният транспорт заедно със съпътстващите дейности – логистика, спедиция, ремонт, застраховане и поддръжка – формира около 17% от Брутния вътрешен продукт на страната, което означава, че всеки шести лев, изработен в България, преминава през сектора на транспорта и логистиката. Добрев отбеляза, че в него са заети над 220 000 души, а зад тези числа стоят "семейства, общности и региони, които живеят благодарение на труда на хората от бранша“.
Той обяви, че Комисията по транспорт предстои да разгледа новите промени в Закона за автомобилните превози, които са част от пакета "Мобилност I“ на Европейския съюз. Добрев подчерта, че целта е европейските изисквания да бъдат въведени така, че да се защитят правата на водачите, без да се подкопава конкурентоспособността на българските превозвачи.
"Изискването камионите да се връщат на всеки осем седмици е икономически и екологично неразумно. То ще доведе до повече празни курсове, излишни емисии и финансови загуби. Социалната справедливост не се постига чрез фалити, а чрез честна конкуренция и равни условия“, заяви Добрев.
Той припомни, че Европейската комисия вече е завела дело срещу България за непълно транспониране на правилата за командироване на шофьорите и обяви, че ще инициира създаване на работна група с участието на Министерствата на финансите, транспорта, труда и социалната политика, както и на представители на бранша. Целта е да се изработи подзаконов акт, който да гарантира ясни, изпълними и балансирани механизми, без излишна административна тежест.
Добрев акцентира и върху необходимостта от единен орган за контрол на пътната безопасност, който да обедини усилията на МВР, Агенция "Пътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“.
"Днес контролните функции са разпокъсани между различни институции. Единният орган ще позволи цялостен подход, ясни отговорности и по-голяма ефективност“, посочи той.
Председателят на транспортната комисия припомни, че през юли е приет новият Закон за движение по пътищата, който въвежда промени, засягащи тежкотоварните превози. В заключение Добрев подчерта необходимостта от партньорство и диалог между държавата и бизнеса:
"Само заедно – институции, парламент и бранш – можем да изградим предвидима регулаторна среда. Законите трябва да се правят с вас, а не върху вас.“
Кирил Добрев допълни, че транспортът е един от малкото сектори, в които България е конкурентна в рамките на Европейския съюз, и държавата трябва да насърчава неговото развитие чрез подкрепа за подмяна на автопарка, достъп до зелено финансиране и по-справедливи такси.
Още от категорията
/
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
12:05
Здравното министерство обмисля децата да бъдат включени в програмата за безплатни противогрипни ваксини
11:22
Национална асоциация за приемна грижа: 315 приемни семейства са без настанени деца, което показва неизползван капацитет на системата
10:29
НАП с важна новина!
10:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.