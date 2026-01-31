Кирил Петков в социалните мрежи.
Припомняме ви, че вчера президентът (2017-2026 г.) Румен Радев в интервю за "Панорама" защити договора с с турската енергийна компания "Боташ" като заяви:
"Вие помните 2022 година, всъщност тогава договорът с Боташ гарантира топлината във всеки български дом". Той припомни ситуацията, при която редовното правителство е прекратило договора с "Газпром" за една нощ, по негови думи "оставяйки страната без доставки, в момент когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ".
Петков представи статистика от 2022 година във връзка с газовите събития.
"Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се подадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна", написа той и посочи:
27 април 2022 - Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!
1 май 2022 - 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.
8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.
Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.
Кирил Петков: Гръцката газова връзка беше открита октомври 2022, а договорът с "Боташ" бе подписан през 2023
Още по темата
/
Секретарят на Радев за Борисов: Твърди, че е обикновен депутат с болки в колената, а отишъл да говори точно за "Турски поток"
07.10
Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
02.10
Експерти за договора с "Боташ" и има ли място за притеснения, свързани с платежоспособността на "Булгаргаз"
01.10
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
30.09
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
10.08
Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
16.07
Росен Христов след 7 часа разпит: Винаги съм съдействал. Въпросът е защо договорът с "Боташ" не се използва пълноценно
10.07
Експерт: Таксата, която плащаме на "Боташ", оскъпява газа с 20% и той става непродаваем в Югоизточна Европа
10.07
Росен Христов за претърсванията в дома му заради "Боташ": Взеха ми всичките средства за комуникация, това е персонална атака
09.07
