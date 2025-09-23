Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Кирил Петков: Коцев каза, че бебето му прекарало повече време на този свят, докато той е в затвора, отколкото докато е бил на свобода
Автор: Георги Кирилов 18:09Коментари (0)124
©
Благо Коцев току-що каза, че малкото му бебе е повече време на този свят, докато той е в затвора, отколкото докато е бил на свобода. Това написа във Facebook Кирил Петков

Сега са болни от Ковид, а той не може да помогне на семейството си - БЕЗ вина, БЕЗ присъда.

Прокурорът с хладен глас изсъска Благо да остане в ареста - безсрамници, кукли на конци на един объркан дебел тип, машини за мръсни поръчки, хора без душа и сърце.

Сега ще видим какво ще решат съдиите. 

"Фокус" припомня, че днес Софийският апелативен съд трябва да вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.

Още по темата: общо новини по темата: 83
23.09.2025 »
23.09.2025 »
22.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
11:18 / 21.09.2025
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
14:43 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:01 / 21.09.2025
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
14:58 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
08:29 / 21.09.2025
Актуални теми
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
Арестуваха кмета на Варна
България и Войната в Украйна
България в еврозоната
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: