Кирил Петков във видео обръщение.
Тази вечер е насрочен протест на "Триъгълника на властта" от 18:00 часа като се очаква масово присъствие. От СДВР са изградили контролно-пропускателни пунктове.
"Нека всички направим един мирен и спокоен протест. Масов протест- да покажем, че бъдещето на децата ни няма да се управлява от мутри", каза Петков и допълни:
"Този протест е битка за бъдещето на нашите деца. Нека се преборим заедно за това".
Кирил Петков: Много ученици ще се включат в протеста, да няма провокации!
