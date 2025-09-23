Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 

© Днес съдът удари тоталното дъно! До кога държавна сигурност, ченгета, мафия трябва да определят бъдещото на всички нас? Това каза пред журналисти Кирил Петков след като съда остави кметът на Варна Благомир Коцев в ареста.



"Нямаха никакви доводи, съдът бездарно прочиташе обвиненията на прокуратурата. Благо Коцев остава 2 месеца и половина на тежък режим. Двете му малки деца имат Ковид, жена му също. Тези хора решиха да си направят гавра с него, но направиха гавра с всички нас", каза още Петков.



Той подкани, всички несъгласни със случващото да се съберат на протест.