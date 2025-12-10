Сподели close
"Днес е денят на големия протест. Надявам се всички да сме заедно. Децата ми, родителите ми и всички около мен ще бъдат там", каза във видео обръщение бившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. 

"Три поколения да се хванем заедно за ръце и да кажем: "Стига толкова", каза още Петков.

По думите му протестът ще бъде Борисов и Пеевски да си тръгнат от българската политика. "Този протест ще бъде от любов към България, която се развива", допълни той.

Припомняме, че нови протести срещу властта се организират в различни градове в България днес.