Кирил Велчев, Пловдив 2019: И тази година ще имаме една богата и наситена с фестивали програма

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Кирил Велчев, изпълнителен директор на фондация "Пловдив 2019".



Отново имахте отворена покана за програма "Фестивали и големи събития“ за тази година. Колко бяха подадените предложения и какви ги свърши комисията? Колко бяха одобрените проекти?



Интересът към програмата беше доста голям тази година. Общо взето 43 проектни предложения постъпиха по отворена покана "Фестивали и големи събития“. Журито в своята работа класира 25, като мога да кажа, че на фона на миналата година, това са двойно повече от селектираните проекти, които имахме през 2024 г. Радвам се, че и тази година ще имаме една богата и наситена с фестивали, бих казал шарена програма през цялата календарна 2025 г.



Какво основно са гледали журиращите? Какво са търсили? Какви са били критериите?



Съгласно методиката за оценка са търсили устойчивост на фестивалите, различни критерии, които ние имаме в основата въобще на селектирането на проектите, които са важни въобще за развитието на програма "Наследство“ на "Европейска столица на културата“. Така че се радвам, че въобще част от големите събития, които традиционно са наследство на титлата, ще видим и през тази година. Селектирани са програми на Драматичния театър, на Кукления театър, на Държавна опера – Пловдив, на библиотеката "Иван Вазов“, големия музикален фестивал Hills of Rock и много, много други. Мисля, че експертното жури свърши перфектно своята работа.



Селектираните проекти са на стойност близо 1,9 милиона, което означава, че реално и Фондация "Пловдив 2019“, и Община Пловдив респективно продължават своята политика за един стабилен финансов ресурс по отношение на финансиране на културна програма в града. Ние съвсем сериозно заявяваме своите намерения и тази година да бъдем фестивалната столица на България.



Всъщност какво донесе като позитив за града програмата миналата година? Имате ли някаква статистика, да кажем?



Ами, ние за статистика постоянно говорим. Темата, която е свързана въобще с икономическите процеси от културната програма в града, постоянно е тема на разговор, икономическите ефекти, социалните ефекти, въобще какво печели градът от наситената богата културна програма. Постоянно, винаги сме повтаряли, дори по време на "Европейска столица на културата“ и цялата програма "Наследство“ след това, че всяко инвестирано евро се връща по четири в икономиката на града. Това е свързано със заетост на леговата хотелска база в града, въобще цялата икономическа сфера, свързана с туристическия бранш, и ако мога да кажа, доброто прекарване на човек, когато дойде в град Пловдив. За нас е много важно да бъде балансирана програмата, тя да не е съсредоточена в един или в два месеца в лятото. Имаме събития и през май месец – големият Фестивал за съвременен танц One Dance, събития през септември месец, така че се опитваме един да има по-широк диапазон от месеци, които да обхванат този фестивален туризъм, за който ние говорим в последните години.



Какво остана извън финансираните проекти? Има ли нещо още хубаво, което за съжаление няма да може да види бял свят?



Това, което мога да кажа, е, че всички проектни предложения, които бяха кандидатствали към програмата на Фондация "Пловдив 2019“, бяха на стойност много над 4 милиона. Моето желание винаги, като човек, който съм бил в тази сфера, е да бъдат финансирани всички, но това е невъзможно. Няма как просто да се отдели такъв огромен финансов ресурс. Когато журито гледа един проект – аз винаги съм го повтарял, че е изключително важно да се запази мащаба на самия проект по някакъв начин, той наистина да бъде реализиран, не само да се режат различни дейности, но той по някакъв начин да се случи по възможно най-добрия начин, в който е замислен още като идея.



Останаха част от проектите извън финансовата рамка и извън селекционираните проекти, но аз силно се надявам това да не бъде последната покана, която Фондацията ще пусне. Коментирали сме и в управителния съвет, че по-нататък, през лятото, ще има една или две по-малки отворени покани. Въпрос на бюджет е, който ние стиковаме в момента. Така че всички имат място в програмата на град Пловдив. Дори не само през инструментите на Фондация "Пловдив 2019“, а и през богатия културен календар на Община Пловдив и на колегите от отдел "Култура“. Това са инструменти, които по някакъв начин правят една огромна палитра от културни събития, които може да видят хората в Пловдив.



Кои са събитията, за които очакваме и международна публика?



Определено за големите музикални фестивали, традиционно, вече се говори. Миналата седмица имаше пресконференция на Държавна опера – Пловдив. Там чухме за няколко международни имена, които ще дойдат в Пловдив. Неминуемо само по себе си това е един инструмент за привличане на международна публика. Няма как да не спомена и програмата на Hills of Rock тази година, която ще видим. Тя вече е обявена. Също очакваме много, много гости да дойдат от цяла Европа, не само от България, в Пловдив. Най-малкото, което искаме, е да се съсредоточим основно в тези два проекта. Те са няколко в програмата на "Европейска столица на културата“, но основно тези музикални фестивали имат инструментариума да привличат и международна публика и хората да посетят град Пловдив не само за да гледат един фестивал, а и за да се полюбуват на града и на неговите забележителности.



Ами значи има все пак надежда и за тези, които са останали извън финансирането сега, ако успеете да привлечете още средства.



Разбира се, разбира се. Целта ни наистина е тази година да се опитаме, ако можем, да пуснем поне още една отворена покана за малко по-малки събития. Дори тя да бъде с различен фокус, както миналата година направихме "Зелена култура – зелен град“. Просто е въпрос на още малко време, за да видим как може да стиковаме бюджета и нашата програма.