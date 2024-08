Кирил Велчев: След титлата ЕСК Пловдив вече е фестивалната столица на България

© 10 години след обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата и 5 години след вълнуващата година на титлата през 2019, каква е равносметката. Интервю в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Кирил Велчев, директор на фондация "Пловдив 2019".



Г-н Велчев, тази година се навършват 5 години от провеждането на това мащабно културно събитие в Пловдив, а именно – инициативата Европейска столица на културата. В същото време се навършват и 10 години от избора на Пловдив за Европейска столица на културата, заедно с град Матера. Какво подготвя фондацията по повод тези кръгли годишнини?



Подготвяме няколко неща, които са свързани с честването на основното и много важно за нас обявяване на града за Европейска столица на културата – един паметен момент, който ще остане, разбира се, в историята. Така че с колегите подготвяме един мащабен концерт, който ще се случи на площад "Централен“ на 5 септември. Той ще започне в 18:30 часа. Предвиждаме още няколко инициативи, свързани с припомняне на онези паметни моменти около Европейска столица на културата. Но по-важното е да кажем, че ние запазваме и надграждаме една културна основа, която се е създавала и се е запазила десетилетия. И нашата основна цел, разбира се, е да създаваме все по-качествени културни продукти, които са едно естествено продължение на Европейска столица на културата и до днес.



Да, концертът безспорно ще бъде интересен, той ще бъде и като подарък на жителите на града за празника, който пък е 6 септември, празника на Пловдив.



Но нека поговорим за самата инициатива и какво донесе тя на Пловдив. Изборът за Европейска столица на културата – това беше наистина уникално събитие, мащабно, и Пловдив като че ли още тупти с ритъма на тази мащабна инициатива.



Така е, наистина, може би точната дума е "тупти с ритъма на тази инициатива“. Реално това е мащаб не само за град Пловдив, а въобще и за България, едно изключително надграждане на всичко, което се е случвало досега. Но в крайна сметка ние в самата подготовка и през годината на титлата работихме изцяло за това да се създаде ново усещане за култура не само в Пловдив, а и в България. Реално това е най-голямата публична инвестиция за култура, която се случи тогава, към този момент. Общият бюджет на титлата беше горе-долу около 20 милиона лева, които бяха изцяло за културни събития, изложби, концерти, пърформанси и т.н. Но в интерес на истината, през екипа минаха над 20 отворени покани, над 1700 проектни предложения за това, 5000 артиста – сега наскоро правихме една справка – са минали през подготовката и в годината над титлата, което само по себе си създава усещането, че градът се е променил, публиката се е променила, променили са се културните оператори. И както се казва, все повече и повече започва да се говори за култура, за събитиен туризъм в Пловдив, дори след годината над титлата. Няма да скрия, че и след годината над титлата средствата от Награда на Меркурий, които бяха за наследство и за изпълнение на програмата, това е вече публична инвестиция за над 7 милиона от 2020 до 2024 г. Ние продължаваме не само да развиваме големите формати, които се случиха тогава в град Пловдив, а дори да ги надграждаме.



Забелязва ли се една по-голяма привлекателност на Пловдив? Т.е. дали се усеща приток на повече туристи? Изобщо какви са равносметките след това?



О, разбира се, разбира се. Ние след 2019 г. започваме да говорим въобще за събитиен туризъм. Стана модерно да идват хора в Пловдив, които не пристигат само за да се разхождат и да разгледат прекрасните забележителности на града, а да посетят някое културно събитие, да се качат на Античния театър, да изгледат някоя опера или да дойдат на някой тридневен музикален фестивал в града. Ние дълги години сме говорили, че това по някакъв начин дава един по-различен икономически поглед, хайде ще го нарека икономически тласък, защото дълго време говорехме за това нещо, че всяко инвестирано евро в култура се връща по четири в икономиката на града. Дори на всички наши колеги в Европейска столица на културата и в техните мониторингови доклади това е основна точка. Разбира се, че градът изцяло работи за това той да стане по-открит, да стане по-разпознаваем, да стане по-привлекателен за туристи, за гости и хора, които обичат културните събития.



Продължаваме ли да сме така интересни за чуждестранната преса? Погледът вперен ли е все още в Пловдив?



Разбира се. Това е едно наслагване през годините, което е свързано не само с културно-историческите забележителности на град Пловдив, а пак казвам, и въобще и с развитието на град Пловдив. Ето, един пример мога да направя – с "Капана“. Промените в "Капана“ са един виден пример, който в последните години даде един по-различен фокус и поглед на туристите, на хората, които идват в град Пловдив. Така че изцяло и ръководството на колегите от общината, от отдел "Култура“ е свързан изцяло с това нещо – град Пловдив да има повече места, които могат да бъдат посетени, те да бъдат по-разпознаваеми и да достигат до повече хора по целия свят.



Какво прави обаче фондацията, за да продължи това и да остане може би? Виждаме, че се привличат нови средства. Как смятате, дали това е достатъчно? Дали се развиват нещата в посоката, в която бихме искали всички?



Разбира се, нашата основна цел е ние да продължаваме да работим с цялата мрежа на Европейските столици на културата, да продължаваме да държим в нормален ритъм пулса на културните процеси, които се случват въобще в град Пловдив. За нас е много важно, освен това, смело мога да кажа – ето, вече 5 години след Европейска столица на културата, ако се обърнем назад, ще погледнем, че едни от най-хубавите формати, които се случили благодарение на Европейска столица или за това да има Европейска столица на културата, продължават да се развиват и до днес. За нас това е важно – тези формати да са все по-широки, да са много по-мащабни, да привличат много публика и всички прожектори да бъдат вперени в град Пловдив. За нас това е важно. Реално ние няколко години, дори и по времето на COVID, и след COVID, казваме, че сме фестивална столица на България, защото най-големите формати се случват именно тук, при нас.



Нека да изброим някои от наистина емблематичните фестивали, които правите всяка година и дори се превърнаха в традиции.



Не мога да подмина Opera Open – хиляди хора, един месец прекрасни спектакли на Античния театър. Hills of Rock, разбирате, който мина наскоро, предния месец – над 50 хиляди души, които бяха в Пловдив. One Dance Week, разбира се – най-големият фестивал за съвременен танц в България. "Улица Станционна“, която започва съвсем скоро, на 5 септември, ще бъде един прекрасен тридневен фестивал. "Shake that Хълм“, "Пловдив джаз фест“ и т.н. Може би ще пропусна някой, разбира се. Но вижте, дори в едно изречение, ако кажем няколко формата, това са прекрасни фестивали и музикални, а и не само, които са се случили заради Европейска столица.



А как хората, как пловдивчани усещат тази инвестиция в култура? Какви са промените, които настъпиха тук след това?



Според мен Пловдив стана по-разпознаваем, по-привлекателен. Икономически той се отвори много повече за хора, които искат да живеят в град Пловдив, искат да инвестират в град Пловдив, искат да правят културни събития в град Пловдив. Реално наскоро бяхме пуснали една покана за развитието на един по-зелен, по-модерен град в града. Виждаме нови формати, нови оператори, които по някакъв начин искат да работят и да творят в град Пловдив. Може би това наистина е една положителна оценка за всичко, което правим последователно години напред.



А имате ли впечатление, че се е променило и самочувствието на пловдивчани?



Определено, определено.



А всъщност, с новата отворена покана, ние сме говорили за това, какво ново като събития да очакваме, с новите средства, които привлякохте вие?



Това са 15 събития, които ще се случат на различни локации в целия град. Нашата основна цел е чрез инструментите на културата да повдигнем въобще една специфична тема, която е свързана за един по-зелен, по-чист, по-красив град. Това са инструментите за култура, които налагат тези средства, за да може да се случат по някакъв начин нещата. Така че вътре имаме събития за деца, имаме различен вид пърформънси, музикални формати и т.н., все неща, които са привлекателни за семейства, които живеят в Пловдив, за гостите, за младите, за децата дори ако щеш. Това е някакъв начин на възпитаване чрез инструментите на културата.



И ще продължи по този начин?



И ще продължи, разбира се. Силно се надявам.