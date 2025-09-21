Киселова: България и Румъния си партнират в осигуряването на колективната сигурност и отбрана в рамките на НАТО и ЕС

© Булфото Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в Балчик в тържественото отбелязване на 85 години от освобождението на града и Южна Добруджа.



Наталия Киселова присъства на пл. "21 септември“ на церемонията по издигане на националния флаг. Тя прие строя на представителната част на Военноморските сили и отправи приветствие по повод годишнината.



Председателят на парламента отбеляза, че 21 септември 1940 г., когато Трета българска армия влиза в Балчик, е паметен ден в историята на България, защото е поправена една историческа несправедливост, следствие от Междусъюзническата война. След десетилетия откъснати от Родината, жителите на Южна Добруджа се връщат в лоното на майка България, а Балчик е първият освободен град, посочи Наталия Киселова и припомни, че мирното влизане на българските воини е посрещнато с въодушевление и възторг от населението.



Историците определят Крайовската спогодба, по силата на която Южна Добруджа е върната на България, като един от най-големите триумфи на нашата дипломация, успяла да убеди Великите сили в правотата на този акт, каза председателят на Народното събрание. За българите освобождението на Добруджа е част от усилията да бъдат поправени нанесените щети от загубените Междусъюзническа и Първа световна война, които прекършват поривът за осъществяване на националния идеал – обединението на всички български земи в една своя държава, допълни Наталия Киселова. Тя отбеляза, че десетилетия по политически съображения историческият факт на освобождението на Южна Добруджа е премълчаван и пренебрегван, а зад него стоят съдбите на стотици българи, техният живот, стремежи, мечти.



Днес ние спокойно можем да говорим за миналото, включително и за това събитие, без идеологически пречки, а трезво и аргументирано, посочи председателят на парламента. "Днес българският и румънският народ са добри съседи, съюзници, приятели. Двете страни си партнират в осигуряването на колективната сигурност и отбрана в рамките на НАТО и ЕС и си сътрудничат в името на благополучието на своите граждани“, отбеляза Наталия Киселова.



Председателят на парламента подчерта, че Балчик е една от емблемите на България, град, който привлича туристи, защото освен природната красота, има богата история, култура, забележителности. Тя изрази увереност, че жителите на града се грижат за него и той ще продължи да се развива като място, в което идваме с радостни очаквания и което остава в нас силни впечатления и незабравими спомени.



Наталия Киселова отбеляза, че честването на тази годишнина е уважение към историята на Родината и на този живописен край. По думите й то е повод да си дадем дума да спазваме заветите на дедите – да обичаме и пазим България.



Председателят на парламента поднесе цветя пред Паметника на героите, паднали за Отечеството, съобщиха още от пресцентъра на НС.



В отбелязване на годишнината участваха кметът на Балчик Николай Ангелов, народните представители Свилен Трифонов, Константина Петрова и Ертен Анисова, общински съветници, много граждани.



Наталия Киселова посети изложба в Историческия музей и беше гост на представянето на учебно помагало, посветено на 85 години от освобождението на Балчик и Южна Добруджа.