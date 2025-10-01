Киселова: Българското общество е в дълг към възрастните хора

© Българското общество е в дълг към възрастните хора и е нужно да положим допълнителни усилия за гарантиране на живота, здравето и спокойните им старини. Това заявява председателят на Народното събрание Наталия Киселова в поздрав по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври.



Нека пазим ценностите и възпитаваме младите на обич и уважение към по-възрастните, нека черпим от тяхната мъдрост и искрена човешка топлота, призовава председателят на парламента. Наталия Киселова посочва, че грижата на държавата и обществото не може да бъде заменена от добрата дума, разбирането и зачитането на личното достойнство, които се дължат на възрастните хора.



Председателят на Народното събрание пожелава на възрастните хора да бъдат здрави, да се радват на съграденото от тях и да имат щастливи старини. Уверявам Ви, че проблемите, пред които се изправяте ежедневно, са и ще продължат да бъдат важна част от дневния ред на парламента и народните представители ще ги разглеждат с грижа, разбиране и добронамереност, посочва Наталия Киселова. Благодарим Ви за мъдростта, разбирането и търпението, добавя тя.