Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки един по отделно със собствени усилия

© Това е празник, който показва, че единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки един по отделно със собствени усилия. Това каза пред журналисти Наталия Киселова в Габрово по повод 40-тата годишнина от Съединението на България.



"Но то е и една провокация към тогавашна Европа и света, защото Съединението е акт, който нарушава Берлинския договор", добави още тя.