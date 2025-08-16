Киселова: Когато има политическо противопоставяне, страдат правомощията със съвместна компетентност

© Конституция и законите са предвидили съвместна компетенция по определени въпроси. Това през годините с различен променлив резултат показва, че когато има политическо противопоставяне, страдат правомощията, които са съвместна компетентност между държавния глава и правителството.



Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова на днешните чествания в местността "Петрова нива" над Малко Търново, където се отбелязват 122 години от Илинденско-Преображенското възстание.



На въпрос дали промените в закона са решение да се назначи главен секретар и председател на ДАНС без подпис от президента Киселова отговори така: "Дискусии в социалните мрежи и Facebook не са решение. Има ред, по който тези въпроси се обсъждат. Народното събрание е една добра платформа, в която могат да се обсъдят".