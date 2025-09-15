ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Киселова: Отец Иван с непоколебима вяра работеше в подкрепа на всички нуждаещи се
"Изпълнявайки своята духовна мисия, отец Иван с непоколебима вяра, мъдрост и неизчерпаема енергия работеше за добруването на своите енориаши и в подкрепа на всички нуждаещи се“, посочва Наталия Киселова в съболезнователен адрес до Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Председателят на парламента отбелязва, че отец Иван е пример за милосърден и отзивчив към болката на ближния духовник и ревностен защитник на християнските добродетели и нравствените ценности на Българската православна църква.
Председателят на Народното събрание изразява своята увереност, че боголюбивите дела на отец Иван ще продължат да бъдат вдъхновяващ пример за човечност, състрадание и искрена вяра в доброто у хората. Ще го запомним като благ и човеколюбив, като мъдър и отдаден служител на Светата ни Църква и като закрилник на бедните и страдащите, посочва в съболезнованието си Наталия Киселова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1537
|предишна страница [ 1/257 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: