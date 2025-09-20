Новини
Киселова: Резултатите от гласуването на вота на недоверие към правителството бяха очаквани и от вносителите на искането
Автор: Илиана Пенова 20:17Коментари (0)0
©
Това, което като поука трябва да си вземем, е да бъдат търсени начини за решаване на въпросите, които бяха повдигнати и по които има напрежение в обществото. Това коментира Наталия Киселова на откриването на празника на община Братя Даскалови.

Тя отбеляза,че резултатите от гласуването на вота на недоверие към правителството са били очаквани и от вносителите на искането.

"Не съм привърженик на законодателните промени, а на онези мерки, които биха дали резултат веднага – по-добра работа на служителите на МВР", добави тя.

Каузата на братята Димитър, Иван и Никола Даскалови за един по-добър и по-справедлив свят и днес се проявява в стремежа ни да живеем по-добре и да имаме равни възможности, заяви  Наталия Киселова.

Председателят на парламента посочи, че преди повече от 100 години братя Даскалови са платили с живота си за кауза. Децата, които след малко ще видим, трябва да ни вдъхват надежда, че и в малките общини извън столицата и големия град животът може да бъде по-добър и да има възможности за всички, отбеляза Наталия Киселова. Наш ангажимент е да покажем, че такива малки общини няма да бъдат забравени, че ще има възможност за подобряване на качеството на живот, на инфраструктурата, на ВиК-услугите, добави тя.

На празника на община Братя Даскалови присъстваха народните представители Шендоан Халит и Десита Петкова, областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов, кметът Иван Танев, председателят на Общинския съвет Веселин Калчев и общински съветници, както и много жители и гости на общината. В програмата участваха детски танцов състав "Чудесия“ от Чирпан, Детско-юношеския ансамбъл "Загорче“ и оркестър за народна музика "Стара Загора“.

