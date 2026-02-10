Наталия Киселова, бивш председател на НС пред bTV.
В предишни процедури при покана се отзоваваха един или двама от списъка висши длъжностни лица и президентът тогава Радев водеше по друг начин процедурата. Сега кандидатите са повече - пет, и това доведе до промяна в начина, по който провежда консултациите президентът Йотова“, каза тя.
"Тя е ограничена от това кого да избере и да му възложи да стави служебно правителство и от това, че предстоят светли празници и критиките биха били сериозни, ако насрочи избори на католическия или православен Великден“, посочи Киселова.
"Така както беше анонсирано, че ще бъдат дадени седем дни, предполагам, че в среда или в четвъртък ще има поканен, който да представи състав на правителство“, отбеляза бившият председател на Народното събрание.
Според нея следващата седмица – на 18-19 февруари, трябва да има два указа - за правителство и за насрочване на избори.
Киселова: В сряда или в четвъртък ще има поканен служебен премиер
©
Още по темата
/
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията
09.02
Д-р Теодора Йовчева: Партиите бързат с изборите заради проекта на Радев, той ще зададе тона на кампанията
08.02
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
Социален антрополог: Каквото и да се появи на политическата сцена, отношението на публиката към него ще бъде воайорско
07.02
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство
07.02
Иво Христов: Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да имам по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ
07.02
Още от категорията
/
Ивайло Калфин: ЕС търси реформи в икономиката и отбраната, без да засяга социалните приоритети
09:02
ПП-ДБ: ДАНС и Прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на сдружението свързано със случая "Петрохан"
09.02
Потенциалът за развитие на икономическите отношения обсъдиха министър Петър Дилов и посланикът на Индонезия у нас
09.02
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
09.02
НСИ: Българите ще се въздържат от ремонти на дома и купуване на нова кола през следващите 12 месеца
09.02
Ива Митева: Избързахме с Конвергентния доклад, подкрепям позицията на Румен Радев за еврозоната
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Записи, снимки и нови скандални разкрития: Какво ново научихме за...
21:57 / 09.02.2026
Бъдете внимателни! Силният снеговалеж на АМ "Тракия" продължава
21:19 / 09.02.2026
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бой...
21:15 / 09.02.2026
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от ...
21:19 / 09.02.2026
Бащата на загиналия 15-годишен Александър: Не съм си променил мне...
21:15 / 09.02.2026
Слави Трифонов за случая "Петрохан'': ПП-ДБ носят отговорност за ...
19:13 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.