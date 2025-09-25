© Пожелавам им успех! Така Наталия Киселова лаконично коментира инициативата на ПГ на "Възраждане" за свалянето й като председател на парламента.



По думите ѝ, "поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет“.



Тя подчерта, че всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея. "Към всички парламентарни групи се държа обективно, така че както решат – така да постъпят. Пожелавам им успех", каза тя.



