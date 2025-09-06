Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Киселова към Иван Иванов: С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла
Автор: Лора Димитрова 20:22Коментари (0)79
© bTV
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави участниците в историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ - Иван Иванов и Александър Василев, както и ръководството на Българската федерация по тенис.

"С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла на Откритото първенство по тенис на САЩ! За мен е чест да поздравя българинът, вдигнал над главата си трофея от този престижен турнир от Големия шлем“, посочва Наталия Киселова в поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов.

Председателят на парламента изразява своята увереност, че победата на Иванов е резултат на усилени тренировки, множество лишения и себераздаване. "Уверена съм, че ще продължите да давате най-доброто от себе си за всяка точка, сет и мач, и да жънете заслужени победи в престижни турнири в световния тенис“, отбелязва Наталия Киселова. Цяла България проследи Вашия забележителен триумф и се радва заедно с Вас, заявява в писмото си председателят на Народното събрание.

В поздравителен адрес до Александър Василев председателят на парламента посочва, че неговото класиране и достойната битка във финалния мач будят възхищение и са повод за гордост за всеки българин и за всеки спортист.

"Уверена съм, че оттук насетне започва Вашия дълъг и изпълнен с победи път в елита на световния тенис. Вярвам, че упоритите тренировки и стремежът към нови успехи ще Ви води все така напред и нагоре в ранглистата“, заявява Наталия Киселова.

Вие донесохте голяма радост на цяла България като поздравихте на родния ни език всички с Деня на Съединението, посочва председателят на Народното събрание. Тази Ваша постъпка заслужава адмирации и показва колко много обичате България, посочва тя и изразява своята увереност, че с играта си Александър Василев вдъхновява много деца да тренират и да се стремят към световните спортни върхове.

Председателят на Народното събрание изрази и своята признателност към дейността на Българската федерация по тенис, която създава възможности за изява на спортните ни таланти и се стреми да направи тениса още по-популярен сред младите хора на България.

Още по темата: общо новини по темата: 102
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
04.09.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
20:43 / 04.09.2025
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
13:42 / 04.09.2025
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11 / 05.09.2025
Актуални теми
Опасен хищник броди край Шумен
Български тенис
Военният парад в Пекин-2025
Съединението и празник на Пловдив
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: