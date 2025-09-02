Новини
Киселова поздрави учениците на Софийската математическа гимназия, завоювали много призови места на престижно международно състезание в Хонконг
Автор: Илиана Пенова 17:57
©
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави учениците на Софийската математическа гимназия, завоювали много призови места на престижно международно състезание в Хонконг. Учениците Лориан, Радослав, Иван и Даниел спечелиха две купи и осем медала от 25-ото издание на Primary Mathematics World Contest (PMWC).

Уверявам Ви, че Вашите постижения бяха посрещнати с голяма радост в България, както и с искрено възхищение към Вашите възможности и математически познания, отбелязва в адреса си до математиците председателят на Народното събрание. Сигурна съм, че те са повод за заслужена гордост на Вашите учители и родители, с които заедно сте положили огромни усилия, за да разгърнете своите талант и умения, подчертава Наталия Киселова и изразява своето убеждение, че и занапред учениците ще усещат подкрепа по пътя за постигане на мечтите си.

Председателят на парламента посочва, че успехът на българския отбор е вдъхновяващ пример за връстниците им и показва, че общата цел може да се постигне само с отлична екипна работа и подкрепа. Вие за пореден път доказахте, че българските деца са талантливи, упорити и амбициозни, а българската преподавателска традиция в природните науки е на най-високо световно ниво, заявява Наталия Киселова.

"Сбъдвайте мечтите си, следвайте пътя на познанието и продължавайте все така уверено да вървите напред към нови победи!", пожелава на Лориан, Радослав, Иван и Даниел председателят на Народното събрание.






