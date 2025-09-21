Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Киселова за Бюджет 2026: Хората поставят един въпрос – искаме да живеем по-добре
Автор: Десислава Томева 10:43Коментари (0)71
© NOVA
Основният приоритет за тази сесия на НС е приемането на бюджета за 2026 г. Това коментира председателят на НС Наталия Киселова пред журналисти в Балчик.

"Хората поставят един въпрос – искаме да живеем по-добре. Стремим се каквото може да се поправя", заяви Киселова.

Резултатът от вота на недоверие е бил очакван. "Самите вносители казваха, че не очакват да е успешен, а да се чуят онези проблеми, които според тях са важни", коментира тя.

За поведението на депутатите в НС, Киселова каза: "За съжаление част от народните представители се стараят по този начин да влязат в медийното полезрение", каза Киселова, цитирана от NOVA.

За избора на шефовете на службите, Киселова каза: "В Конституцията са изведени правомощията на президента. По отношение на ръководителите на служби, има възможност НС да решава. Има внесени законопроекти, дебатът предстои. Но такъв дебат се е водил преди повече от 10 години и преди 2".

Още по темата: общо новини по темата: 27
19.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
19:37 / 19.09.2025
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
21:03 / 19.09.2025
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
22:51 / 19.09.2025
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
21:25 / 19.09.2025
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
16:05 / 19.09.2025
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
17:14 / 19.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Изкуствен интелект
Бюджет 2026
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: