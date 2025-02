Клиентите на Lidl пестят над 200 лева месечно с приложението Lidl Plus

© Над 200 лв. месечно могат да спестят потребителите на Lidl Plus, ако използват всички промоции и купони, налични в мобилното приложение за месеца. През последната година броят на офертите, промоциите и купоните в приложението се е повишил с над 110%, което значително увеличава и възможностите за спестяване.



Сред основните инструменти за спестяване, които Lidl Plus предлага, са купоните и промоциите, които всяка седмица надхвърлят 16. Сред тях са различни изгодни предложения за свежи продукти, плодове и зеленчуци, както и нехранителни артикули. Всеки потребител на Lidl Plus може да се възползва от атрактивните отстъпки, като предварителната активация остава задължителна само за купоните.



Всеки месец Lidl Plus предлага на своите потребители и различни допълнителни активности, включително Купон +, рулетки с награди, лотарии с ексклузивни изненади, отстъпки за избрани артикули отстъпки от цялата сметка (до 10 лева), купони за артикули за 1 ст. и др. Активностите могат да варират всеки месец, но дават възможност на потребителите да се възползват от още по-големи спестявания, значително надхвърлящи 200 лева месечно.



За да се възползват максимално от всички тези предимства, клиентите трябва да активират известията си и получаването на нюзлетър в Lidl Plus. Така потребителят ще бъде информиран своевременно за най-новите промоции и ще има достъп до допълнителни атрактивни оферти.



Една от най-полезните функции на приложението е дигиталният списък за пазаруване. Само с едно натискане потребителите могат да добавят всички купони и промоции от приложението, както и седмичните предложения от дигиталната брошура на Lidl. Друга полезна опция е дигиталната касова бележка, която може да се използва както за подмяна и връщане на стоки, така и да служи като гаранционна карта за продуктите от нехранителния асортимент на веригата. Повече за приложението и лесен достъп за сваляне можете да откриете тук.