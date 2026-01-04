Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза няма да ги взема
©
Тя отказа да застане пред нашата камера, но заяви, че продавачите все още не познават всички копюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто.
Добрина Алексиева, клиент: "Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза няма да ги взема. И аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната, тя ми отговори - ами аз не ги познавам. - А колко евро бяха? - 200. Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села.", разказва тя пред БНТ.
Още по темата
/
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро
03.01
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
03.01
Българка: Аз съм с два портфейла. Първото си ресто в евро получих от едно работещо бабче - много любезно и уверено
02.01
Още от категорията
/
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
03.01
Инфекционист: Започва остро! За няколко часа се развива висока температура и пълен симптомен комплекс
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на р...
22:20 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
19:29 / 03.01.2026
Колони от автомобили на границата с Турция, изчакването е над 2 ч...
19:29 / 03.01.2026
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече...
16:41 / 03.01.2026
Актуални теми
Виктор1
преди 1 ч. и 15 мин.
Поредната търсеща сензация особа! Защо точно с банкнота от 200 евро иска да си купи цигари, няма ли банкова карта? Или по-дребна банкнота? Или нарочно прави проблем, че да се накефи? Аман от малоумни хора!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.