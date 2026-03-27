Времето ще направи така, че да нямаме много възможност да излизаме навън. Въпреки че денят започва в 90% от страната започва със слънце, с разкъсани облаци, сравнително топло, то вече в Югозападна България започнаха валежи, като на места там те са умерени и вече достигат до 80 литра на квадратен метър. Това каза внаклиматологът доц. Симеон Матев.Климатологът предупреди, че постепенно валежната зона ще обхване цялата страна, а най-късно това ще стане по Черноморието – едва към полунощ."Преди това обаче, в обедните часове, около 11–12, ще завали и в централна Западна България, Софийско, а малко по-късно и в западните и централните части на Дунавската равнина - това са местата в България, където днес ще паднат по-значителни валежи“, обясни той."Говорим за количества от порядъка на 15–20 литра на квадратен метър. Тези валежи ще бъдат от време на време с интензивен характер, но не би трябвало да доведат до сериозни проблеми, що се касае до наводнения. Разбира се, там, където има запушени шахти и по-ниски места, е възможно да се образуват някакви малки завирявания, но пак повтарям – не би трябвало да предизвикат големи проблеми“, предупреди Матев.По думите му времето се разваля, защото през Балканите в момента преминава един средиземноморски циклон "Дебора“."Той ще определя времето до края на седмицата и в началото на следващата в нашата страна. След този първоначален щурм днес, утре ще има едно успокояване“, добави той."Съществени валежи утре през по-голямата част на деня няма да има. Все пак, преди обед в съботния ден, на места в планинските райони на Западна България ще превалява слабо и поради застудяването, което ще настъпи, сняг ще превали и на по-ниска надморска височина – от порядъка на 700–800 метра надморска височина", предупреди климатологът."Няма да е изненада, ако и в някои от по-високите софийски квартали също прехвърчи сняг, но до образуване на снежна покривка извън планините няма да се стигне“, каза Матев."В събота по-късно през деня и през нощта срещу неделя отново ще завали, като в неделя ще вали в по-голямата част на страната. По-значителни валежи този път ще има в източната половина на България, като очакваните количества ще са отново до около 15–20–25 литра на квадратен метър. Тази обстановка ще приключи в понеделник, когато валежите постепенно ще спират, а облачността пък ще започне да се разкъсва и намалява“, добави той.