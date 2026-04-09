Подобно споразумение между САЩ и Иран за намаляване на напрежението и деескалация на конфликта със сигурност е сред най-важните фактори за поевтиняване на петрола. Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски.

"Няма какво да се заблуждаваме - това е най-силният фактор, който влияе върху ръста на цените, включително и у нас на бензиностанциите", каза той в ефира на NOVA, пише ФОКУС.

"Но има едно голямо "но“ - ще се задържи ли това примирие, какво ще се случи след тези две седмици и съответно как ще реагират пазарите? Видяхме още от началото на конфликта, който започна в началото на месец март, че след първоначалното покачване на цените над 100 долара за барел на световните пазари, в България през последните 30 дни имаше почти ежедневно поскъпване на горивата - тоест наблюдавахме плавно нарастване. Бих предположил, че ако сега има понижение, то също ще бъде сравнително плавно", изтъкна Клисурски.

По думите му допълнителни разходи, които предвижда служебният кабинет под формата на помощи заради високите горива - е около 125 милиона евро.

Прогнозите показват забавяне на растежа на БВП с около половин процентен пункт. Ако преди се е очаквал годишен ръст от приблизително 3,2%, сега той се оценява на около 2,6–2,7%. Това понижение означава приблизително половин милиард евро загуби за икономиката в резултат на конфликта в Близкия изток, при условие че цените на петрола не надхвърлят 125–150 долара за барел, посочи финансовият министър.

Относно мерките, предприети от служебния кабинет "Гюров“, Клисурски отбеляза, че е търсен балансиран подход. По думите му целта не е просто да се намери средно положение между крайностите – да се даде повече или нищо – а да се следват препоръките на Европейската комисия и Европейската централна банка. Въз основа на опита от 2022 г. те препоръчват мерките да бъдат насочени към най-уязвимите групи и ключови икономически сектори.