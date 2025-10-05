Новини
Кметът на Царево за думите на Асен Василев: Не ни отпуснаха поисканите пари за почистване на коритата на реките
Автор: Елиза Дечева 17:55Коментари (0)68
©
Лицето с “неофициалния кеш за избори" от записите, които всички чухме и с публични данни за измамени от него инвеститори, по-известен като най-неуспешния финансов министър и узурпатор на партията на промяната, коментирал днес, че са отпуснали 43 милиона на община Царево през 2023-та за почистване на реки и дерета и да се "изгради моста“. Това каза кметът на Царево Марин Киров в социалната мрежа Facebook във връзка с думите на Асен Василев

Председателят на "Продължаваме Промяната“ каза вчера, че след наводненията в Царево преди две години, кабинетът Денков е бил отпуснал 43 млн. лв., за бъдат почистени коритата и да се изгради наново мостът, но "две години по-късно виждаме същата ситуация", подчерта той.

На такава лъжа, трябва да се отговори: бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове (три в града, три по пътя за Лозенец) и язовирни стени, но не и средствата които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други.

Призоваваме тези нестабилни личности, да не се оплитат в лъжлив ПР срещу община Царево, защото дори ние на местно ниво сме по-подготвени експертно от цялата им върхушка и партийна клика.

Две уточнения: всички мостови съоръжения и язовирните стени, възстановени след бедствието от 2023 г. издържаха и са конструктивно здрави, въпреки по-голямото количество вода. Да, има разрушени тротоари, асфалт, парапети около тях при невиждана водна стихия. Но основните съоръжения са здрави.

Причината да бъдат отпуснати 43 млн. лв. на община Царево бе партийната подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност с района на министър Калин Стоянов, който е родом от тук.

Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване, за възстановяване на инфраструктура, включително над 1 млн. лв., задължения поети от Общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата е политическата нестабилност и хаоса, в които ни тласнаха този лабилен човек и обкръжението му.

