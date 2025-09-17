ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Кметът на Огняново е нападнат и бит от местен хотелиер
След края на проверката и след като инспекторите си тръгват, при Ижбехов идва собственика на комплекса и пожелава да поговорят.
"Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население. В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака“, разказва пострадалият кмет.
Ижбехов допълва, че преди да си тръгне, оставяйки го с окървавено лице, нападателят го заплаши ли заявил, че ако съобщи на някого за случилото се или ако продължи да търси за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу него.
"Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство. Предстои да подам официална жалба в прокуратурата и да предприема всички законови мерки, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието“, допъва още той.
Кметът на Огняново апелира към всички да бъдат спокойни и допълва, че днес ще бъда на работното си място и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет.
"Още веднъж - призовавам всички да останат спокойни и да не търсят саморазправа. И все пак, ако в бъдеще нещо лошо се случи с мен, моите близки или нашето имущество, ще държа лично отговорен човека, който отправи тези заплахи, както ще държа отговорен и всеки друг, който реши да се възползва от ситуацията и по този начин си намери повод да ни навреди! Благодаря Ви за подкрепата! Заедно ще запазим реда, спокойствието и достойнството на нашето село“, става ясно от публикацията на кмета на Огняново.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: