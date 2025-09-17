Новини
Кметът на Огняново е нападнат и бит от местен хотелиер
Автор: Георги Кирилов 09:07Коментари (0)156
©
Кметът на Огняново Иван Ижбехов е бил нападнат и бит от известен хотелиер, става ясно от публикация на пострадалия във Facebook. От поста му става ясно, че вчера, по негов сигнал, Басейнова дирекция извършва проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района, включително и в комплекс "Валентина Касъл" и "Роял Валентина Касъл".

След края на проверката и след като инспекторите си тръгват, при Ижбехов идва собственика на комплекса и пожелава да поговорят.

"Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население. В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака“, разказва пострадалият кмет.

Ижбехов допълва, че преди да си тръгне, оставяйки го с окървавено лице, нападателят го заплаши ли заявил, че ако съобщи на някого за случилото се или ако продължи да търси за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу него.

"Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство. Предстои да подам официална жалба в прокуратурата и да предприема всички законови мерки, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието“, допъва още той.

Кметът на Огняново апелира към всички да бъдат спокойни и допълва, че днес ще бъда на работното си място и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет.

"Още веднъж - призовавам всички да останат спокойни и да не търсят саморазправа. И все пак, ако в бъдеще нещо лошо се случи с мен, моите близки или нашето имущество, ще държа лично отговорен човека, който отправи тези заплахи, както ще държа отговорен и всеки друг, който реши да се възползва от ситуацията и по този начин си намери повод да ни навреди! Благодаря Ви за подкрепата! Заедно ще запазим реда, спокойствието и достойнството на нашето село“, става ясно от публикацията на кмета на Огняново.






