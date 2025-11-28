Благомир Коцев излезе на свобода.
"Благодаря за всичко, за цялата подкрепа", бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си Камелия.
"Първото нещо, което ще направя е да целуна децата си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството", каза Коцев.
"Аз имам отговорност към варненци, която трябва да я изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм", допълни той.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода!
© Фокус
Още по темата
/
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем, но последва бърза реакция. Пускат го до часове!
11:42
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Заседанието по делото "Коцев" приключи! Адвокатът му: Очакваме още днес той да се прибере при своите близки
27.11
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
Още от категорията
/
Радев открива 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на 1 декември
14:06
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
12:58
Финансовият министър след срещата със синдикатите и бизнеса: Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен
12:02
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
10:40
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
10:08
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
09:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
aahasfer
преди 33 мин.
червеният пловдивски паразит манолчо пейков му е платил гаранцията!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.