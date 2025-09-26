Кметът на район "Искър" за скандалния случай с унижение над момиче: Нека бъдем безкомпромисни – няма оправдание за агресията

© Facebook По-рано през деня ви съобщихме за клип с унижения над момиче, заснет от самите участници, който се разпространява в социалните мрежи. На кадрите се вижда как група момичета упражняват насилие над своя съученичка. Детето е удряно и скубано, принудено да коленичи и дори да целува обувките на едно от момичетата.



Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение. Стотици потребители в социалните мрежи изразиха възмущението си. В описанието на поста се твърди, че случаят е от София. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.



Две от децата във видеото учат в столичното 4 ОУ “Джон Атанасов", което се намира в столичния район "Искър".



Ето какво заяви районният кмет Петко Краев: "По повод инцидента с побоя между малолетни момичета, разпространен чрез социалните мрежи, изразявам дълбокото си възмущение и апелирам към всички да подходим с необходимата сериозност и отговорност към проблема с насилието – не само над деца, но и между самите тях.



За съжаление, за пореден път ставаме свидетели на проява на агресия от млади хора, оставени без достатъчен родителски контрол и без ясни граници. Това е тревожен сигнал към всички нас като общество.



Родителите имат първата и най-голяма отговорност да възпитават децата си в уважение, дисциплина и човечност. Ако днес подминем насилието с мълчание, утре то ще се превърне в норма. Нека бъдем безкомпромисни – няма оправдание за агресията. Всеки от нас трябва да даде личен пример, защото възпитанието започва у дома.



Нека превърнем тези тревожни инциденти в урок и в категоричен сигнал за действие. Нека изградим общество, в което младите хора намират своята сила в знанието, в спорта, в изкуството и във всичко онова, което ги изгражда като достойни личности.



В качеството си на кмет съм предприел необходимите мерки, провеждайки разговори с МВР и СДВР. Институциите вече са уведомени и са предприели всички нужни действия".