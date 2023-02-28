Коалиция ПП – ДБ регистрира листите си за предстоящия вот

© Днес коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България“ регистрира в цялата страна листите си за предстоящия вот, съобщиха от пресцентъра на "Продължаваме промяната".



Кандидатите на коалицията са личности, които със своя професионализъм и отдаденост към различни каузи за по-добра България са постигнали широко обществено доверие в своя регион, а много от тях и на национално ниво. Те ще търсят подкрепа на 2 април, за да постигнем промяната в България и да я превърнем в мястото, с което всички се гордеем.



Ето кои са водачите на листите:



1 МИР Благоевград – Андрей Атанасов Гюров



2 МИР Бургас – Константин Живков Бачийски



3 МИР Варна – Даниел Максим Лорер



4 МИР Велико Търново – Людмила Николаева Илиева



5 МИР Видин – Любен Иванов Иванов



6 МИР Враца – Деница Димитрова Симеонова



7 МИР Габрово – Явор Руменов Божанков



8 МИР Добрич – Ивайло Николаев Мирчев



9 МИР Кърджали – Атанас Петров Атанасов



10 МИР Кюстендил – Георги Николаев Стамов



11 МИР Ловеч – Искрен Цветославов Арабаджиев



12 МИР Монтана – Ванина Димитрова Вецина



13 МИР Пазарджик – Ивайло Валентинов Шотев



14 МИР Перник – Бойко Илиев Рашков



15 МИР Плевен – Радостин Петев Василев



16 МИР Пловдив – Никола Георгиев Минчев



17 МИР Пловдив област – Росен Добрев Костурков



18 МИР Разград – Антоанета Димитрова Цонева



19 МИР Русе – Мартин Димитров Димитров



20 МИР Силистра – Стоян Иванов Георгиев



21 МИР Сливен – Татяна Славова Султанова-Сивева



22 МИР Смолян – Михал Григоров Камбарев



23 МИР София – Кирил Петков Петков



24 МИР София – Христо Любомиров Иванов



25 МИР София – Христо Христов Петров



26 МИР София област – Александър Димитров Симидчиев



27 МИР Стара Загора – Радослав Стефанов Рибарски



28 МИР Търговище – Илина Симеонова Мутафчиева



29 МИР Хасково – Асен Васков Василев



30 МИР Шумен – акад. Николай Денков Денков



31 МИР Ямбол – Мирослав Николаев Иванов