Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес
Автор: Илиана Пенова 08:53Коментари (0)22
©
Софийският градски съд ще гледа мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев днес. Защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен. 

До момента във Варна бяха организирани поредица от протестни шествия срещу ареста на Благомир Коцев. Днес пред съдебната палата в София отново ще се съберат хора в подкрепа на варненския кмет.

Гледат още и мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и експерта Петър Рафаилов. Те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.

Още по темата: общо новини по темата: 70
08.09.2025 »
05.09.2025 »
04.09.2025 »
29.07.2025 »
28.07.2025 »
28.07.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
12:04 / 10.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:50 / 10.09.2025
Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
12:03 / 10.09.2025
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:50 / 10.09.2025
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили 
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили 
08:50 / 10.09.2025
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
17:50 / 10.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Грипна епидемия обхвана страната
България и Войната в Украйна
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: