Болките в ставите често се приемат като нещо "нормално“ – умора, възраст, претоварване. Понякога обаче зад тях стои автоимунно заболяване, което изисква навременна диагноза и лечение.Ревматологичните заболявания често се развиват постепенно и в началото могат да протичат с неспецифични симптоми – ставна болка, скованост, умора или ограничена подвижност. Именно затова ранната консултация със специалист е от ключово значение за поставяне на точна диагноза и своевременно започване на лечение, информират от УМБАЛ "Лозенец".Съвременната медицина разполага с ефективни диагностични и терапевтични възможности, които позволяват контрол върху заболяването и запазване качеството на живот на пациентите.- продължителна ставна болка- сутрешна скованост с продължителност над 30 минути- подуване, зачервяване или затопляне около ставите- повтарящи се пристъпи на подагра- мускулна болка или слабост без ясна причинаРанната диагностика позволява по-ефективно лечение и предотвратяване развитието на усложнения.Автоимунният артрит е група заболявания, при които имунната система погрешно атакува собствените стави и тъкани. Най-честата форма е ревматоидният артрит. За разлика от артрозата ("шипове“), при автоимунните заболявания възпалението е водещият механизъм и може да доведе до трайни увреждания, ако не бъде овладяно навреме.Характерни симптоми са продължителна сутрешна скованост, подуване и болка в няколко стави едновременно, както и обща умора. При някои пациенти могат да бъдат засегнати и други органи.Ранното поставяне на диагнозата и навременното започване на болестопроменяща терапия са ключови за ограничаване на възпалението и запазване на подвижността. При възпалителните автоимунни заболявания забавянето на диагнозата дори с месеци може да доведе до трайни структурни увреждания на ставите.Жените са по-често засегнати от автоимунни заболявания, включително ревматоиден артрит. Периодът около менопаузата е свързан с хормонални промени, които могат да повлияят имунната система. При част от пациентките именно тогава се появяват първите симптоми или се наблюдава изостряне на вече съществуващи оплаквания. Затова ставната болка в този етап от живота не бива автоматично да се приема като "нормална възрастова промяна“, без консултация със специалист."Ревматологичните заболявания често започват с дискретни симптоми – болка, скованост, умора, които пациентите подценяват. Ранната консултация със специалист дава възможност за навременна диагноза и по-добър контрол върху заболяването.“— доц. Рада Ганчева.В Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Лозенец“ работи утвърден екип от лекари-ревматолози и специализанти, който осигурява индивидуален и комплексен подход към лечението на пациентите и прилага съвременни диагностични и терапевтични методи за ревматологичните заболявания.Доц. Ганчева работи активно в областта на възпалителните ставни, системни и дегенеративни заболявания. Включително ревматоиден артрит – заболяване, което засяга десетки хиляди пациенти в България и изисква дългосрочно проследяване и индивидуализирана терапия. Тя е част от екипа на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Лозенец“ и работи в областта на възпалителните ставни заболявания и подаграта, както и на връзката между ревматологичните заболявания и сърдечно-съдовия риск.Ревматологичните заболявания не трябва да се подценяват. Навременната консултация със специалист позволява по-ранно започване на лечение, по-добър контрол на заболяването и по-добро качество на живот.